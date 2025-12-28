《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光

胡瓜、楊繡惠錄影遇強震反應曝光。(圖／中時資料照、萬星傳播提供)

昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。

《週末最強大》在社群PO文寫下：「27日深夜23點05錄影！居然遇到地震，燈晃超大。」只見影片中，一身桃紅色古裝的胡瓜先是跟穿著帽T的工作人員說道：「等一下、等一下，我知道，好…」現場其他演員則有跪在地上的白雲、楊繡惠，坐在椅子上的陳亞蘭等人，現場工作人員喊了一聲：「好，來～」一群明星等著開演。

胡瓜先是在嘴上默默順了一下台詞：「還敢說跟當年一樣…你們自己看看，是不是一模一樣？」不料，他話才剛說完，地震馬上來臨，站在胡瓜身邊的女星嚇到馬上摀住臉、失聲大叫：「啊！地震好大！啊～」跪在地上的楊繡惠面色鐵青、忍不住伸手抓住一旁的白雲，陳亞蘭抬頭看了一下攝影棚的燈具，隨即站了起來，顯見大家對突然其來的強震都嚇了一跳。

此時，穿著衙門府役的演員也趕緊提醒「遠離燈架」，促使藝人離開攝影棚，楊繡惠疑似跪地太久差點站不起來，最後扶著椅子才爬起身，這場劇烈搖晃讓胡瓜忍不住直說：「這個地震真的這麼大！」一群人排隊要離開2樓攝影棚時，胡瓜再度發聲安撫大家「小心小心、別急別急」，但也對此強震十分有感：「怎麼這麼大的地震啊？」陳漢典也忍不住接話：「這個地震大喔！」不斷搖晃的樓層讓女星不時發出的驚恐叫聲，這讓胡瓜坦言：「我們只是二樓呢！那一般家裡不是受不了？」

影片曝光後，掀起網友熱議：「好險電視台結構夠穩定」、「當時搖完還在晃，就跟在船上一樣」、「一開始是上下震動，超可怕」、「請大家要照顧好自己，近來多加留意一下狀況」、「攝影棚上面很多燈，好險沒有砸下來」、「這麼晚還錄影辛苦了，希望都平平安安最重要」，陳亞蘭也PO文報平安：「剛才地震大家還好嗎？！我們在華視攝影棚錄週末最強大的現代包青天趕快遠離燈架，希望大家平安」，由於接下來可能還會有餘震發生，民眾務必多加小心。

