《週末最強大》開紅盤 胡瓜：收視破2辦同歡會

記者周毓洵／臺北報導

華視緯來《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭以及歐漢聲聯手主持，首播即繳出亮眼成績，電視收視率一舉突破1，其中35至54歲女性觀眾收視表現特別突出，3人更直接對收視率立下豪語，若收視破2，胡瓜將在華視1樓大廳舉辦觀眾收看同歡會。

華視緯來《週末最強大》首播不僅收視開紅盤，黏著度同樣表現亮眼，觀眾投入度高，甚至連廣告時段都捨不得轉台。播出後好評不斷，不少粉絲更主動向節目敲碗，希望《週末最強大》未來能走出棚內，前進各地市場拍外景。為慶祝好成績，華視與緯來特地準備炸雞與香檳替主持群慶功，香檳噴發象徵收視一路高飛，氣氛熱鬧非凡。

胡瓜坦言，首播當天直播與觀眾一同觀看時相當緊張，但看完後對節目品質相當滿意；陳亞蘭也分享，看到粉絲留言大讚「完全沒冷場」、「終於有好看的大型綜藝」，讓她相當感動。3位主持人各司其職、火花十足，也成為節目最大亮點。

歐漢聲則笑喊，希望《週末最強大》能做到「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起看」。3人更直接對收視率立下豪語：若收視破2，胡瓜將在華視1樓大廳舉辦觀眾收看同歡會；歐漢聲加碼親自下廚請大家吃飯；若收視衝破4，歐漢聲甚至放話「只穿圍裙」、還要送出iPhone17，胡瓜也跟著加碼炸雞、珍奶請觀眾吃到飽、氣勢十足。

《週末最強大》內容多元豐富，胡瓜領軍歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭坐鎮古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則負責外景料理單元「胡蘭歐出任務」，後續還將推出全新「驚聲尖笑2.0版」，持續加碼娛樂能量。胡瓜也號召觀眾多多分享，希望讓更多流失的電視觀眾重新回到螢幕前。

《週末最強大》收視慶功，華視副總經理蘇桂瑩（左起）、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳一起開香檳慶祝。（華視提供）

胡瓜（中）、陳亞蘭（右）、歐漢聲（左）聯手主持《週末最強大》，首播收視開紅盤，氣勢強勁。（華視提供）