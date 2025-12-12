《週末最強大》首播記者會 群星盼帶動綜藝熱潮

記者王丹荷／綜合報導

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲今（12）日出席華視《週末最強大》首播記者會，首次與胡瓜合作主持節目，讓陳亞蘭真正感受胡瓜在綜藝圈累積的50年經驗和專業，真的很了不起，對藝人、工作人員後輩更是傾囊相授，「事事考慮得非常周全，節目的起承轉合絕對讓人意想不到。」他們也喊話盼帶動綜藝熱潮、喚回更多人週六看電視節目，希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看節目。」

《週末最強大》除了古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜單元。胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，而外景做菜單元「胡蘭歐出任務」的企劃，3位主持人一早7、8點就到早市，尋找鄉親幫忙做菜完成任務，期間發生不少逗趣事情，胡瓜笑稱鄉親看到他切菜血壓就飆高，因此馬上過來幫忙，熱情的粉絲見到陳亞蘭還當場要求合唱歌仔戲。

廣告 廣告

被問與民視合約問題，胡瓜表示所主持的《綜藝大集合》合約錄到明年1月31日，因有前車之鑑，雙方熟歸熟，還是主動向民視提議「寄發存證信函」，民視也同意，他已在9、10月寄出存證信函表明不續約，民視也並尊重決定給予祝福。對此，民視表示，製作單位大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，《綜藝大集合》節目仍正常製播。

關於除夕特別節目，胡瓜透露會回去，「民視4、5月透過人來說，希望我回民視主持，我說不行，因為華視已經定好新節目跟除夕主持，民視又問：『可以主持2小時的運動會嗎？』那是《大集合》的團隊，我說這也需要華視同意，獲得華視長官首肯、同意我才去，其他時間是不行的。」

胡瓜（右起）、陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》首播記者會。（華視提供）

胡瓜出席《週末最強大》首播記者會。（華視提供）