《週末最強大》首播開紅盤！連廣告時間都不轉台 胡瓜加碼好康寵粉

【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持華視和緯來推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，上周六（13日）首播即有好成績，節目內容多元豐富、收視隨即破1，華視與緯來長官今（15日）特地準備炸雞與香檳與主持人一同慶功，預祝收視再創新高。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭開心慶功。（圖／華視提供）

《週末最強大》除最大亮點古裝劇「現代包青天」外，還有歌舞秀「瓜瓜夜總會」，及外景做菜節目「胡蘭歐出任務」，接下來還會有全新「驚聲尖笑2.0版」與大家見面。首播電視收視率數據中，35至54歲女性觀眾收視表現尤為亮眼，黏著度表現同樣亮眼，觀眾投入度高，連廣告時段都捨不得轉台。



節目播出後，觀眾反應熱烈、回饋不斷，不少粉絲更主動向節目敲碗，期待《週末最強大》能前進各地市場進行外景拍攝。胡瓜坦言首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的非常緊張，但看完播出覺得非常滿意；陳亞蘭分享直播時，看到許多粉絲留言稱讚，感到相當開心。



胡瓜希望喜歡《週末最強大》的觀眾朋友能多分享、舊雨新知，也希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。歐漢聲喊話：「上到99歲、下到剛會走，阿嬤帶阿孫一起來看《週末最強大》。」



他們也對收視率目標有些公約，如果收視率破2，胡瓜表示會開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼，會親自下廚煮觀眾吃，講得起勁更發下豪語，如果破4要脫衣服穿圍裙送iPhone17，胡瓜附和i加買炸雞和珍奶讓來得人吃到飽。

製作人劉德蕙（左起）、華視副總蘇桂瑩、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳一同歡慶。（圖／華視提供）

首播第一集「瓜瓜夜總會」單元，胡瓜邀請老朋友張秀卿同台演唱，逗趣互動讓眾人爆笑，包括多組真假組合；舒子晨、Amanda、妮摳組成的全新女子團體「辣殺GIRL」，帶來韓國女子團體「Wonder Girls」招牌神曲〈Nobody〉，展現舞蹈默契。



「新版包青天」由陳亞蘭扮演霸氣十足的「包青天」，亦有由胡瓜假扮的「瓜大人」，搭配實力派演員張榕容、楊繡惠、白雲等卡司，逗趣搞笑的互動讓人連廣告時間都捨不得轉台。「胡蘭歐出任務」讓許多鄉親留言，希望未來能走遍台灣，到各個市場與粉絲們見面。



《週末最強大》節目由三位主持人各展長才，胡瓜領軍歌唱單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭全力指導古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則是三位廚藝最好，代表外景主菜單元「胡蘭歐出任務」。每周六晚間8點華視主頻、12月20日起每周六晚間6點緯來綜合台播出。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭分別發下收視豪雨。（圖／華視提供）

