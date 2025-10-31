週末東北季風發威 北東濕涼有雨、中南部日夜溫差達12度
東北季風今（11月1日）持續影響，全台天氣呈現「北東濕涼、中南溫暖」的兩樣情，迎風面如基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮等地有局部短暫雨。中央氣象署提醒，週末起至下週三（5日），東北季風強弱交替，北東地區持續偏濕涼，中南部則白天炎熱、夜晚轉涼，日夜溫差大。
受東北季風影響，今起北部及宜蘭整天氣溫約落在20至25度，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，大台北平地、台東及恆春半島則有零星降雨。中南部地區則為多雲到晴，午後山區局部陣雨。北東地區溫度略低，其他地區白天高溫約26至32度，早晚低溫20至24度，最高與最低溫差距可達12度。
離島地區方面，澎湖氣溫約 23至25 度；金門21至25度；馬祖20至度，同樣須注意強風與早晚溫差。
週末降雨擴大
氣象署預測，週日（2日）至下週一（3日）東北季風持續影響，北部與宜蘭天氣偏涼，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區將有局部或零星短暫雨。到了3日要特別注意，降雨開始略增，桃竹苗地區也可能出現短暫雨；中南部山區午後仍有零星陣雨。
下週二稍回暖只有一天
東北季風下週二（4日）短暫減弱，北部與宜花地區仍偏涼且偶有雨勢，其他地區多雲穩定。不過下週三（5日）新一波東北季風增強，北部及宜蘭再度轉涼，迎風面地區再現短暫雨，天氣變化頻繁。
