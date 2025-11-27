週末氣溫回升仍要添衣 輻射冷卻發威晨低溫探14度

台灣今（28）日持續受東北季風影響，各地清晨偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週六（29日）雖然水氣減少、氣溫回升轉晴，但空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，低溫可能降至14度。



中央氣象署資訊顯示，今日白天水氣逐漸減少，但北部、東部仍偏陰，恆春半島與中南部山區有局部短暫雨。至於氣溫，中部以北及宜蘭清晨低溫落在14至15度；南部與花東約18度。離島澎湖陰時多雲，氣溫19至21度；金門晴時多雲，氣溫15至20度；馬祖則為晴多雲，氣溫14至16度，整體偏涼。

週末回暖有望全台轉晴

天氣風險臉書粉專指出，東北季風週末減弱，將由東北風轉為偏東風，水氣顯著減少，各地氣溫將會回升、天氣轉好。預估北部及東部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至29度。但粉專也提醒，夜晚清晨受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山平地仍有14至16度的低溫機會。

下週南北溫差大

下週初步研判， 台灣仍受東北季風強弱起伏主導，維持較典型的南北分布：迎風北部、東部多雲到陰、間歇陣雨，整日體感偏涼至偏冷；背風中南部晴時多雲，白天回暖、早晚偏涼，日夜溫差大，請持續留意溫度變化。