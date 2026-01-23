週末氣溫回升早晚冷！轉雨時間點曝 未來10天無強烈冷氣團

今氣溫回升，早晚偏冷。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，24日與25日兩天，全台大致天氣穩定。西半部地區轉為晴朗，各地白天氣溫回升，北部氣溫舒適，中南部則略感微熱，早晚依然偏冷；大台北東側與東半部則偶有局部短暫陣雨。

根據今日預測資料顯示，各地區氣溫如下：北部13至22度、中部14至26度、南部13至28度、東部13至26度。

展望下週，吳德榮指出，26日（週一）全台普遍晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚稍涼，提醒民眾應注意日夜溫差大，適時調整穿著以應對氣溫變化。

27日（週二）上午起，東北季風逐漸南下，北部與東部地區雲量將逐步增加，傍晚後轉為有雨的天氣型態，氣溫也隨之下滑。28日（週三）北部轉為雨後多雲，中南部為晴時多雲，東半部則仍有局部短暫降雨現象，北台灣明顯轉涼。

29日至30日（週四、五）期間，西半部維持晴時多雲的穩定天氣，東半部則偶有局部短暫雨，整體氣溫將逐漸回升。

不過，吳德榮提醒，自31日（下週六）起至2日，另一波等級相近的東北季風將再度影響台灣，天氣可能再次轉變。儘管未來10天內不會有強烈冷空氣南下帶來寒流等級的寒冷天氣，但民眾仍須留意局部變化與日夜溫差，做好保暖與穿衣調整。

氣象專家林得恩也表示，今日天氣受輻射冷卻影響，台灣各地早晚偏冷，清晨西半部地區最低溫在12至14度之間，宜花東地區則在13至15度之間；另一方面，白天溫度將比昨天還要再更高一些，桃園以北、基隆及東半部雲量偏多，高溫可以回升至18至22度，新竹以南可以曬到陽光，高溫則在23至27度之間，感受溫暖舒適。至於，降雨的部分，由於環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南的平地則是多雲到晴的天氣。

預計下一波冷空氣會是在下週二（27日）抵達台灣附近，評估28日至29日清晨，強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級；不過，這波冷空氣影響的時間較短，評估為2至3天。

