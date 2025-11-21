週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
生活中心／林昀萱報導
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今（22）日東北季風影響，臺灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明(23)日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」分析未來幾日天氣，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。明日至下週一白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。
下週一晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二下午起「東北季風」轉乾，下週三東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五東北季風再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。
最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。
