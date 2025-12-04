週末沿線大型活動多 高捷公布疏運措施

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）週末高雄捷運沿線大型活動多，高雄捷運公司今天表示，除加密班距、增派人員支援月台與出入口疏運，也將依現場人潮狀況彈性調派列車，並適時啟動人潮管制機制。

高雄捷運公司今天透過新聞稿表示，因應在高雄國家體育場舉辦的韓國娛樂圈重要頒獎典禮Asia Artist Awards（AAA），預估吸引大量國內外歌迷，高雄捷運公司已動員逾百名人力，並規劃加班車服務。

高雄捷運公司說明，散場後將實施動線分流與部分天橋、地面人行道封閉措施，提醒旅客依照現場指引進站；往小港方向走世運大道北側人行道，由1、2號出口入站；往岡山方向走南側人行道，由3號出口進站。

散場後往小港方向班距最短可達3分鐘。另外，12月6日下午3時至晚上11時以及12月7日下午3時至晚上10時，於R16左營站閘門內付費區提供人工行李寄放服務，每件行李均一價新台幣100元，額滿為止。

此外，配合「2025高雄聖誕生活節」，高雄捷運在中央公園舉辦動漫交響音樂會，今年由南台灣交響樂團、日本創作歌手山元聰等，於12月6日晚上7時在中央公園站以「鬼滅之刃大全集」為主題演出，活動免費入場。

音樂會晚上7時至9時30分進行期間，中央公園站將進行人潮管制，1號出入口只出不進，進站旅客可至中山路對側2號及3號出入口進站；但需使用電梯的旅客（如輪椅及嬰兒車等），仍可由1號出入口電梯進出站。

高雄捷運公司提醒，因人潮眾多，6日、7日上午11時至晚上11時30分暫停販售腳踏車票，避免攜帶摺疊車搭乘。現場也不販售單程票，建議使用一卡通、信用卡感應，或購買套票搭乘。（編輯：張雅淨）1141204