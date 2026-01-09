週末港邊最好逛！高雄觀光圈伴手禮攜手移動時尚周登場
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄觀光圈精選在地優質伴手禮，將於 1 月 24 日至 25 日 快閃進駐 高雄港七號碼頭，攜手《高雄移動時尚周 Kaohsiung Auto Fashion Week》，打造結合港灣風景、城市時尚與在地美食的限定展售活動。民眾不僅能免費參觀百輛主題汽機車展演，還能一次選購最具代表性的高雄好禮，感受港都專屬的生活風格。
活動期間，民眾只要在高雄觀光圈展售專區 消費滿 500 元即可參加摸彩，最大獎為人氣伴手禮——隆正食業「都市貴族禮盒」，吸引不少遊客與在地民眾把握機會，將高雄味打包帶回家。
《高雄移動時尚周》以汽車文化為主軸，結合音樂、舞蹈與互動展演，營造城市潮流氛圍，活動場域鄰近駁二藝術特區、大港橋與高港水花園，週末午後到傍晚時段，漫步港區、看展、購物一次滿足，成為近期最具話題性的港邊活動。
茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，此次參與展售的品牌皆為高雄觀光圈在地優質業者，從農產源頭、加工製程到品牌故事，完整展現高雄農業與食品產業兼具傳統底蘊與創新能量的成果，期盼透過快閃展售，讓更多民眾認識高雄在地農產價值與地方創生的實際行動。
現場展售品牌包括以「家鄉的荔枝」為起點的象牙白文創，將短短 5 至 7 天採收期的玉荷包荔枝，轉化為荔枝酒、果乾等文化創意商品，並榮獲 2025 區域觀光圈市集日最佳美味獎金獎；秉持「家人的標準」製作食品的隆正食業，榮獲 最佳伴手禮銀獎；以及連續獲得市級、全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎肯定的崗發蜂蜜，品質實力備受肯定。
茂管處也邀請民眾把握限定兩天的快閃機會，走進高雄港七號碼頭，用新臺幣支持在地好物，將屬於高雄觀光圈的優質伴手禮與港都記憶一同帶回家。（圖╱茂管處提供）
