週末狂賣千個！「巢屋」明太子麵包爆紅 限量現做排隊搶翻天

千層蛋塔爆紅後，「巢屋」的明太子麵包再掀排隊搶購潮。（巢屋供圖）

台北東區人氣烘焙名店「巢屋」，靠千層蛋塔爆紅一波，最近又推出「料理麵包」系列，再次掀起排隊旋風。一個週末就能狂賣千顆的明太子麵包，脆皮金黃、內裡鬆軟，塗上鹹香明太子，每一口都能吃到鹹香海味，直接成為週末必排隊搶購的人氣商品。

隨著「麵包主食化」成為新潮流，巢屋打破傳統，把歐式麵包變身餐桌主角。創辦人蔡瑞通帶隊遠赴歐、日考察，把頂級小麥粉製成的麵包，搭配西班牙火腿、德國香腸、乳酪等高檔食材，餡料占比高達7成，不只飽足感十足，澱粉量也減少30％。

「慕尼黑白腸」以杜蘭小麥製成麵包，搭配巴伐利亞手工白腸、德國手工酸菜，還有日本芥末籽顆粒。（巢屋供圖）

人氣口味「慕尼黑白腸」搭配巴伐利亞手工白腸與德國酸菜，鮮美多汁帶點酸香；「野菇德腸堡」佐綜合野菇、九層塔和莫札瑞拉乳酪醬，鹹香濃郁；「法國生火腿乾酪」更用日本芥末籽醬與黃金魚子醬點綴，風味層次鮮明。

「法國生火腿乾酪」以傳統法國麵包為基底，夾入西班牙生火腿與乾酪，風味濃郁。（巢屋供圖）

甜點控也有福，「榛巧開心果」融合黑白巧克力、開心果醬，口感豐富；「艾許綿芋」用法國AOP奶油搭配台灣蜜芋頭，撒上日本群馬黃豆粉，香甜不膩。

「榛巧開心果」使用黑巧克力和白巧克力融合而成，再配上乳酪與開心果醬，創造出豐富的層次感。（巢屋供圖）

巢屋每天依食材現做限量供應，價格從60到125元不等，每款都是新鮮現做的限定美味。巢屋用創意麵包挑戰傳統餐桌，想讓吃得飽又吃得巧變成新「食」尚。

巢屋Libreadry

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號

電話：02-8771-0339

營業時間：12：00～19：00



