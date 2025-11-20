週末短暫回暖！下週再迎新一波濕冷 氣象署估「可能又有颱風」

受東北季風影響，全台氣溫下降。李政龍攝



本週由於東北季風影響，全台各地氣溫偏涼，不過中央氣象署指出，周末（11/22-11/23）隨著東北季風減弱，氣溫將明顯回暖，北部白天高溫回升至26至27度，中南部更可達29至30度。不過舒適的天氣僅短暫停留，下周一（11/24）新一波東北季風南下，天氣會再度轉涼，並一路持續至下周四（11/27）。

氣象署預報員蔡伊其表示，明（11/21）日受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮整天偏涼，各地清晨與夜間低溫約17至19度，空曠地區最低可降至15至17度。降雨方面，基隆北海岸、宜花及大台北山區將有零星短暫雨，桃園以北平地、台東與恆春半島也有些微雨勢，新竹以南山區則偶有飄雨。

進入周末後，東北季風減弱轉為偏東風環境，雨區明顯縮減，僅基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，天氣轉趨穩定。

不過，下周一新一波冷空氣將抵台，雖強度未達冷氣團等級，但北部、宜蘭率先轉涼。下周二（11/25）至下周四，全台涼意加深，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至18度，南部與花東約18至19度；白天高溫方面，北部及宜花約24至25度，中南部及台東仍有26至29度，日夜溫差明顯。

未來一週降雨趨勢方面，下周一起北台灣及宜蘭將再度出現局部短暫雨，花東及恆春也有零星雨勢；下周二起東半部及桃園以北持續有降雨，周三、周四桃園以北、東半部及恆春為局部短暫雨，其餘地區多雲。

此外，氣象署也提醒，低緯度南海至菲律賓東方海面正處於低壓帶，內部雲系持續發展，預估下周四有颱風生成的可能。蔡伊其表示，由於當時北方冷高壓位置較近，未來可能生成的颱風路徑將沿高壓邊緣往西移動，穿越南海，加上周邊環境不利於增強，預估對台灣無直接影響。

