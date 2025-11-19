週末短暫回溫！下週迎冷空氣「再凍5天」 未來一週天氣一次看

下週又將有另一波冷空氣南下，24日迎風面北部、東半部轉濕冷，25日開始水氣減少，下波東北季風將影響至28日。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 明(20)日清晨持續低溫約15度，但白天開始東北季風會收為減弱，北部有機會回到22度高溫，對此，氣象署指出，週末冷空氣減弱，水氣減少各地回溫，不過很快下週又將有另一波冷空氣南下，24日迎風面北部、東半部轉濕冷，25日開始水氣減少，下波東北季風將影響至28日。

氣象署指出，明後天東北季風影響，但強度略為減弱，北部、東半部高溫約22度中南部25至27度，日夜溫差大，西半部低溫約15至16度，東半部17至18度，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有降雨，桃園以北、台東及恆春有零星短暫雨，其他地區雲量偏多，預計週末回溫，白天各地都有26至30度。

但下週又將有另一波東北季風增強，24日水氣增多桃園以北、東半部及恆春轉濕冷，但25、26日水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區及恆春為零星降雨，其他地區多雲到晴，下波冷空氣預計影響到28日。

未來一週降雨趨勢。 圖：氣象署／提供