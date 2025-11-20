週末短暫好天氣！下週起氣溫再降 週四恐有颱風生成對台影響小

中央氣象署指出，明（21）日持續受東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週末東北季風減弱，氣溫短暫回升，中南部高溫上看30度。不過下週一起另一波東北季風增強，天候又將逐漸轉涼。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，明（21）日持續受東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週末東北季風減弱，氣溫短暫回升，中南部高溫上看30度。不過下週一起另一波東北季風增強，天候又將逐漸轉涼。此外，下週四菲律賓東方海面又有颱風生成機率，但影響台灣機率不高。

中央氣象署發布未來一週天氣預報指出，週五（21）受東北季風影響，北部及宜、花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區亦有零星短暫雨。低溫方面，中部以北及宜蘭17～18度，南部及花東19～20度，澎湖20度，金門16度，馬祖14度；高溫方面，北部及宜花22～24度，中部及台東26～27度，南部29度，澎湖、金門22度，馬祖18度。

週六（22）、週日（23）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖17～21度；高溫方面，宜花地區23～26度，西半部及台東26～30度，澎湖、金門22～24度，馬祖18～20度。

下週一（24）起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖18～22度；高溫方面，北部及宜蘭24～25度，中部及花東27～29度，南部28～30度，澎湖、金門24度，馬祖20度。

下週二（25）至下週四（27）受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；25日各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；26、27兩天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。低溫方面，中部以北及宜蘭16～18度，南部及花東18～20度，澎湖19度、金門、馬祖15～16度；高溫方面，北部及宜花22～24度，中南部及台東26～29度，澎湖、金門23度，馬祖19度。

中央氣象署預報員蔡伊其指出，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，下週四（27）菲律賓東方海面有颱風生成機率，但冷高壓距離台灣較近，預估颱風路徑將從南邊向西進入南海，環境不利於發展，對台灣沒有明顯影響。

