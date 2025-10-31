週末衝！4大超商「咖啡買1送1、買2送2」 萬元普發爽喝370杯

生活中心／賴俊佑報導

CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選8杯333元，換算單杯不到42元。(圖／7-ELEVEN提供）

4大超商週末優惠快收！7-ELEVEN迎接萬元普發，推出大杯濃萃美式370杯組合；全家特大經典美式/拿鐵任選2件特價89元；萊爾富大杯特濃美式/拿鐵同品項買1送1；Okmart大杯莊園美式/拿鐵同品項買2送2。

7-ELEVEN

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取10月31日推出「政府萬元發放超值放大」活動

1. 【全民普發萬元超值組】CITY CAFE大杯濃萃拿鐵 300杯，限量6000組

2. 【全民普發萬元超值組】CITY CAFE大杯濃萃美式 370杯，限量6000組

3. 【全民普發3000元超值組】CITY CAFE大杯拿鐵85杯，限量5萬組

4. 【全民普發3000元超值組】CITY CAFE大杯美式110杯，限量10萬組

5. 【全民普發3000元超值組】CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式任選 50杯，限量5萬組

6. 【全民普發1000元超值組】CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選28杯，限量5萬組

7. 【全民普發1000元超值組】CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選 28杯，限量5萬組

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取10月31日推出萬聖節不買就搗蛋咖啡優惠

1. CITY CAFE 西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選6杯333元(限量5萬組)

2. CITY CAFE 風味飲指定熱飲(皇家伯爵紅茶、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、好時經典可可)任選7杯333元(限量5萬組)

3. CITY CAFE 大杯榛果燕麥拿鐵5杯333元(限量5萬組)

4. CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選8杯333元(限量5萬組)

5. CITY TEA 香鑽水果茶 7杯333元 (限量5萬組)

全家本週末指定商品買1送1。(圖／全家提供）

全家

全家五樣五好康！10月31日至11月2日，Famicollection鹼性離子水、百吉x CoCo葡萄柚果粒茶冰棒、Gery厚醬起司蘇打餅、金車漢寶紅燒牛肉風味麵同品項買1送1。

另外即日起至11月2日，Let's Café特大經典美式/拿鐵任選2件特價89元，Let's Café大悲燕麥奶拿鐵2件99元。

萊爾富本週末指定商品買1送1。(圖／萊爾富提供）

萊爾富

萬聖節來開趴！萊爾富即日起至11月1日，大杯特濃美式/拿鐵同品項買1送1，大杯醇脆黑糖拿鐵同品項買1送1；即日起至11月2日，雪碧Zero、農心辛辣白菜風味麵、雙響泡府城擔仔湯麵同品項買1送1。

CAFÉ大杯莊園美式/拿鐵(含極淬系列)同品項買2送2(圖／OKmart提供)

Okmart

Okmart萬聖節限定優惠！10月31日OK CAFÉ大杯莊園美式/拿鐵(含極淬系列)同品項買2送2；11月1日至11月11日，新貴派mini夾心餅乾(濃厚可可口味/清甜草莓口味)、愛力維他命C發泡錠15錠(檸檬口味/柳橙口味)同品項買1送1，77乳加28g-草莓巧酥蛋糕特價11元。

