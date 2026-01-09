週末衝！4大超商「咖啡、現煮茶買10送10」 珍奶不到40元快買

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10(圖／7-ELEVEN提供)

4大超商最新優惠快收！7-ELEVEN珍奶4杯150元、琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10；全家現煮茶全系列第二杯10元，指定泡麵、雪糕買1送1；萊爾富大杯特濃美式買10送10，OKmart指定泡麵2件60元、指定冰品3件100元，把握週末撿好康。

7-ELEVEN珍奶4杯150元

7-ELEVEN金馬開運開心價活動！即日起至1月12日，購買指定12大類別，包含指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、啤酒、甜點、寵物食品等指定商品可享有2件79折、4件75折；使用指定信用卡、指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿1,111元立折125元；1月10日起至12日使用uniopen聯名卡可再享滿1111元立折125元，購買開運福袋、歡樂包可加入此優惠活動。

一起品茶趣！7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取1月9日限定

CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶/咖啡珍珠歐蕾任選4杯200元

CITY PEARL珍珠奶茶4杯150元

CITY TEA 現萃茶琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選4杯160元

CITY TEA 現萃茶琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10

CITY TEA 現萃茶冰淇淋紅茶4杯160元

CITY TEA 現萃茶青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選4杯160元

7-ELEVEN即日起至1月12日CITY TEA全品項優惠，2杯79折、4杯75折（以價低者折，結帳金額以系統計算為準）

全家全新推出現煮精品「蘭韻梨山烏龍」。(圖／全家提供)

全家現煮茶全系列第二杯10元

全家5樣5好康！1月9日至1月11日，FamiCollection鹼性離子水、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕、彩虹糖酸甜水果口味、農心辛拉麵(辣白醬風味)同品項買1送1。

全家 Let’s Tea現煮精品「蘭韻梨山烏龍」，選用台灣海拔約 2,100公尺以上茶區的「青心烏龍」品種，主打高海拔特有的冷冽花果清香，茶湯呈現蜜黃透綠，入口帶有細緻的蘭花與冷杉香氣，1月20日前享新品嚐鮮價49元，Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第二杯10元優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列）。

萊爾富特大杯美式買10送10(圖／萊爾富提供)

萊爾富拿鐵、摩卡系列同品項第2杯只要5元

萊爾富Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元，玉米濃湯與燒仙草暖手優惠價45元。

萊爾富整買零取10號咖啡會員日！1月10日至1月11日特大杯美式買10送10、特大杯拿鐵買10送9、大杯特濃美式買10送10、大杯特濃拿鐵買10送9。

萊爾富即日起至1月11日，杜老爺曠世奇派提拉米蘇雪糕、農心辛辣白菜風味麵、青梅之家日式無籽梅干同品項買1送1，可樂果mini系列加10元多1件。

OKmart指定泡麵2件60元、指定冰品3件100元。（圖／OKmart提供）

OKmart指定泡麵2件60元、指定冰品3件100元

搶攻低溫商機，OKmart1月9日至1月11日推出雙響泡系列、手打麵系列任選2件60元(品項包括雙響泡日式雞白湯麵、雙響泡沙茶鍋燒湯麵、雙響泡府城擔仔湯麵、雙響泡爆香牛肉湯麵、雙響泡火山岩燒豚骨湯麵、手打麵蔥香牛肉風味、手打麵和風豚骨風味、王子麵原味)。

OKmart特別針對冰品推出會員優惠！1月9日至1月11日推出「OK會員週週超值選」。杜老爺系列 「雙倍巧克力 / 草莓 / 藍莓優格冰淇淋 / 特級甜筒 / 淇淋巧酥甜筒冰淇淋」會員限定任3件100元。

