週末補眠＝抗老！研究曝「最佳時長」能護腦：錯過更傷身

記者施春美／台北報導

睡眠時數攸關健康。(示意圖／PIXABAY）

週末補眠是否健康，一直引發論戰。醫師蕭捷健表示，週末賴床真的能抗老！研究數據顯示，週末多睡1.5~2小時的人，腦部垃圾的清除效率竟然直接升高22%，但民眾不可因此輕忽平日的睡眠，週末多睡2小時是加強保養，而不是重建廢墟。

醫師蕭捷健在其臉書表示，過去有研究認為，睡眠債是補不回來的，但一項去年10月發表的研究找了4千多人，用最新的穿戴式腦波裝置和PET-MR追蹤這些人的大腦。研究結果證實，週末補眠還是可以多少還債的。

廣告 廣告

蕭捷健表示，白天人的大腦運作時，腦細胞會產生「類澱粉蛋白」（Amyloid-beta）的廢棄物，它是失智症的頭號元兇。大腦的排汙系統「膠淋巴系統」只有在深層睡眠時才會開工。因此，讓人平日加班到半夜，凌晨2點睡、清晨6點起，膠淋巴系統也未必能徹底清除大腦的廢棄物。

週末多睡1.5～2小時 腦部廢物清除效率飆升22%

他表示，當人在週末時關掉鬧鐘，睡到自然醒的那一刻，大腦會啟動強力清除模式。研究數據顯示，週末多睡1.5～2小時的人，腦部垃圾的清除效率竟然直接升高22%。

蕭捷健並提醒，週末補眠有利於大腦排污，但民眾在週一至週五仍不可嚴重熬夜，否則即使靠週末2天補睡，仍會影響大腦功能。他提供高效補眠指引：

1. 時數要精準：比平日多睡1.5～2小時。若睡到下午4時，則非補眠，而是「時差」。

2. 環境要黑：要拉上100%遮光簾。

更多三立新聞網報導

曾博恩自曝「記性、判斷力下降！」 醫生爸：日後恐失智

超重要！嚴防胃癌奪命 「這年齡層」免費檢查幽門螺旋桿菌

腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫

「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵

