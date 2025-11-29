週末西半部上看28度 下週東北季風增強3地有雨

（中央社記者黃巧雯台北29日電）氣象署表示，今天白天氣溫回升，各地大多為晴到多雲，週末西半部高溫攝氏26到28度；12月2日下一波東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏10.5度，主要受輻射冷卻影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天東北季風減弱，各地大多以晴到多雲為主，僅恆春半島有零星降雨。

明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加，黃恩鴻表示，明天中部以北山區、東北部地區會有零星短暫雨，其他地方多雲時晴，而12月1日基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區以多雲為主，雨區將逐漸擴大。

廣告 廣告

12月2日起下一波東北季風增強，黃恩鴻指出，北台灣轉涼，其他地區早晚也有涼意，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻表示，12月5日東北季風減弱，白天氣溫回升，早晚較涼，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫部分，黃恩鴻指出，今天各地白天氣溫回升，早晚仍涼、日夜溫差大，週末西半部高溫26到28度，東半部約25、26度。

黃恩鴻表示，12月2日東北季風增強、氣溫下降，預計12月4日北台灣、宜蘭高溫只剩17、18度，中南部約24到26度，而中部以北、宜蘭低溫16、17度，南部、花東地區約18、19度。（編輯：李亨山）1141129