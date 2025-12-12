週末親子出遊首選！「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華倒數登場 百尊戲偶一次看、3公尺巨偶必拍
三公尺高的王孫大使，左為嚴仁鴻，中為王文志，右為竹將坊林裕棠 （嘉義縣表演藝術中心提供）
週末還沒想到帶孩子去哪玩？嘉義最熱鬧、最好拍的親子活動正進入最後倒數！
大型偶戲年度盛事「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華，即日起至12月14日於嘉義縣表演藝術中心熱鬧進行，迎來第十屆里程碑。今年活動全面升級，不僅集結創紀錄的百尊戲偶展覽，還能近距離欣賞高達3公尺的巨型戲偶，適合親子一起輕鬆走逛、拍照打卡、看表演。
為迎接2026台灣燈會在嘉義，本屆「來嘉玩偶」搶先曝光燈會前導亮點。由三昧堂與雯翔舞團攜手打造的「火馬韶光」，以鹿草圓山宮火馬祭為靈感，融合傳統祭儀與現代舞蹈，現場展出高達3公尺的「王孫大使」巨型戲偶，以及2.5公尺獵犬公偶，氣勢十足，成為週末親子拍照的熱門焦點。
展覽於芙蕖廳與展覽廳同步展出，集結掌中戲、金光戲、電視布袋戲與懸絲偶，總計超過三百尊戲偶，是近二十年來全台規模最大的戲偶展覽。
特別規劃「時空隧道」展區，展出資深藝師超過五十年珍藏戲偶與道具，讓孩子在走逛中認識布袋戲的歷史與角色故事，大人小孩都能看得津津有味。
活動最後兩天精彩不間斷，12月13日登場的「偶樂迴響」布袋戲音樂劇音樂會，將帶來多首經典配樂；現場還有真人版COSPLAY、春仔花展示、布景體驗工作坊，以及好逛又好吃的創意市集，讓孩子玩得開心、大人逛得盡興。
民眾於市集消費集點，集滿30點即可兌換抽獎券，有機會把三昧堂2025年全新精工戲偶「翩翩仙子金蝶夢」帶回家；現場拍照打卡也能參加抽獎，獎項豐富。
把握最後週末，帶著孩子一起來嘉義走走，感受傳統偶戲結合創意藝術的魅力，留下難忘的親子假日時光。
第十屆來嘉玩偶抽獎最大獎項—翩翩仙子 金蝶夢 （嘉義縣表演藝術中心提供）
