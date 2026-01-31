週末變天降雨到週二 2/7再一波冷空氣來襲

天氣冷、下雨配圖。廖瑞祥攝



週末變天了！氣象署提醒，本週末轉濕冷，中部以北及東半部、南部山區局部短暫雨。今天（1/31）鋒面通過降溫，冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，明天（2/1）中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷，下週二（2/3）氣溫才會漸回升。

1/31週末天氣概覽。氣象署提供

氣象署表示，今天（1/31）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，水氣偏多的情況持續到2/2。

氣象署說明，鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，今天白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及臺東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷。

1/31早上各地天氣。氣象署提供

氣象署也發布濃霧特報，今（1/31）清晨至上午臺灣西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗及桃園已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

1/31濃霧特報。氣象署提供

此外，氣象署補充，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，行車、登山與高山農作請留意霜害與安全。

至於未來幾天的天氣，氣象署指出，週日至週二清晨低溫中部以北、宜蘭約13-15度，南部、花東、澎湖約15-17度，金馬約10、11度；週日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮18-20度，南部、臺東20度以上。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，下週三至週五(2/4至2/6)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(2/5)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

氣象署提到，2/7前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，後續再請留意最新預報資訊。

