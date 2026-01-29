週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝

今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。

今(30日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有鬆散中層雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨弱降水回波(中圖)。4：30累積雨量顯示，山區及東半部零星飄雨(右圖)。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(30)日結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。各地區氣溫如下：北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(31)日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。下週日至週二(1至3日)冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。

週六開始水氣增加，持續影響至下週一。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週五晚起至週末(8)日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GFS)模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

