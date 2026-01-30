週末變天！天氣轉濕冷 2/7前後估有另一波冷空氣南下
台北市 / 林彥廷 綜合報導
中央氣象署表示，明(31)日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；台灣中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區為多雲。
氣象署也在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發出圖卡說明，週末變天提醒，週末轉濕，中部以北及東半部、南部山區局部短暫雨，週六氣溫下降，週日中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷。
氣象署指出，氣溫方面：
．冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響時間為週六(31日)至週二(2/3)清晨
．週日(1日)至週二清晨低溫中部以北、宜蘭約13-15度，南部、花東、澎湖約15-17度，金馬約10、11度。
．週日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮18-20度，南部、台東20度以上。
．週二(3日)白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升，早晚仍涼。
天氣方面：
．週六(31日)鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，週日(1日)華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，水氣偏多。
．中部以北及宜蘭有短暫雨，降雨較廣泛，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
．週一(2日)水氣仍多，北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區及南部山區有零星雨，其他地區為多雲。
．中部以北及東北部、東部3000公尺以上高山有降雪機率，行車、登山與高山農作請留意霜害與安全。
氣象署表示，各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動請注意，西半部及金門、馬祖留意低雲或局部霧影響能見度，2/7前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，請留意最新預報資訊。
