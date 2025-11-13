週末變涼！ 百貨「吊吊絨」暖被PK床寢組下殺26折

百貨推吊吊絨暖被，也有床寢組下殺26折。（圖／TVBS）

冬季保暖商機來襲！全台百貨、居家賣場紛推優惠搶市，德國原裝類皮草毛毯、石墨烯蠶絲被成新寵，最高溫可達30度，比電熱器更省電！配合萬元普發商機，原價5萬多元床寢組特價26折，只要14000元有找。業者預估11月業績增5%，吸引逾400萬人次客流，民眾把握年底旺季，快搶暖冬商品優惠！

百貨推吊吊絨暖被，也有床寢組下殺26折。（圖／TVBS）

隨著11月氣溫逐漸下降，全台灣的百貨公司與居家賣場紛紛推出保暖商品優惠，搶攻冬季消費市場。東區百貨搭配週年慶推出寢具63折、保暖機能衣7折的優惠，信義區百貨則瞄準普發萬元商機，將原價5萬多元的床寢組直接降至26折。各大業者推出多款保暖商品，包含德國原裝類皮草毛毯、吊吊絨暖被、機能外套、暖氣機及石墨烯蠶絲被等，讓消費者能在濕冷的冬季保持溫暖。

廣告 廣告

在這波保暖商機中，德國原裝類皮草毛毯因內裝刷羊毛而備受青睞，質感舒適且保暖效果佳。百貨床寢品牌業者表示，吊吊絨因絨球大朵且輕盈，保暖係數較高，現正配合百貨週年慶打出6折優惠。除了寢具，機能衣也是冬季熱門商品，百貨機能衣業者推出一件式防水羽絨外套，主打高羽絨填充數，適合賞雪、看極光或前往北海道旅遊，還有專為登山客設計的二件式羽絨防水外套，每逢秋冬季節業績就增加超過1成。

機能衣夯，1件式防水雨絨可賞雪，2件式適合登山。（圖／TVBS）

保暖家電方面，韓國品牌推出集冷氣、暖氣與清淨功能於一身的風格機，最高溫度可調至30度，比電熱暖器更省電，優惠價格2萬元有找。許多民眾也趁著普發萬元的機會添購家電，一位消費者表示正考慮購買烘焙機，因為最近天氣常下雨；另一位消費者則希望能在萬元預算內購買到合適的商品。

石墨烯蠶絲被成為今年保暖寢具的新寵，以順熱快、導熱快和重量輕的特點吸引消費者，相比往年，今年的材質增加了蠶絲成分，保暖效果加倍。配合普發萬元商機，原價2萬元的雙人冬被特價降至4000元以內，整套床寢組更從原價5萬多元直接打26折，變成14000元有找。百貨公關部協理張家齊表示，11月業績預計會成長5%，並帶來超過400萬人次的客流。

廣告 廣告

百貨秋冬暖被業績增加。（圖／TVBS）

除了百貨公司，居家用品品牌也積極參與這波暖冬商機。石墨烯科技羽絨長效防螨冬被以升溫效果高出2.4度為賣點，並提供最高降幅17%的優惠。另一家瑞典居家用品賣場則推出單筆消費滿3000元享9折的優惠，實體門市更有額外加碼。消費者可以把握年底旺季加上天氣助攻的時機，搶購各式保暖商品的優惠。

更多 TVBS 報導

颱風假+普發金！白沙屯8級強陣風海邊封鎖 台中商場卻擠爆

稱「普發1萬被盜領」！他接1電話300萬沒了 警曝最新詐團手法

普發1萬元助攻！ 百貨週年慶「開門前排逾百人」搶優惠

電子垃圾激增！全台回收量暴漲6萬噸 專家揭「4大危害」

