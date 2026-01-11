週末賴床、補眠不是偷懶！ 醫師：大腦老化降23%

蕭捷健指出，週末補眠可幫助大腦清潔垃圾。（示意圖／unsplash）

平日熬夜加班、早起通勤，週末想補眠卻擔心「睡眠債補不回來」？減重醫師蕭捷健澄清，週末補眠其實並非白費工夫，反而是讓大腦進行「深度清潔」的重要時機，而週末賴床真的能抗老，使大腦老化風險降低23%，補眠時數與環境2大關鍵，就能讓補眠真正發揮保養效果。

蕭捷健在臉書粉專發文表示，一項國外研究找來4千人參與進行，使用最新穿戴式腦波裝置和PET-MR追蹤大腦，結果證實週末補眠還是可以「還債」的，「我們以前聽到的『睡眠債補不回來』，根本就是本世紀最大的情緒勒索！」

廣告 廣告

蕭捷健提到，白天工作時，腦細胞會產生「類澱粉蛋白」（Amyloid-beta）的垃圾，它就是導致失智症的頭號元兇，而大腦有個排汙系統「膠淋巴系統」（Glymphatic System），只有在深層睡眠時才願意開工，如果平日凌晨2點睡、6點起，「清潔工」會無法正常運作。

蕭捷健說，若週末選擇睡到自然醒，大腦就會啟動強力清除模式；有研究數據顯示，週末多睡1.5到2小時的人，腦部垃圾的清除效率會直接升高22%，因此「週末補眠」相當於是加強保養。

對此，蕭捷健也點出高效補眠的2個重點：

1、時數要精準：比平多睡1.5到2小時就好，如果直接睡到下午4點，那不叫補眠，那叫「時差」。

2、環境要黑：「清潔工」怕光，記得拉上100%遮光簾。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停