週末起漸回溫 新一波東北季風下週報到

氣象署預報員趙竑說明，「今天、明天我們還是受到東北季風的影響，我們可以看到在綠色曲線的部分，北台灣的溫度基本上整天都還是來到21、20℃以下，感受上都還是比較偏涼的。不過其他地方的話，尤其是在中南部地區，受到冷空氣影響稍微比較小一點點，屬於日夜溫差大的天氣，我們可以看到白天的高溫可以來到接近26℃，清晨低溫大約是17℃左右。」

氣象署提醒，中南部日夜溫差幾乎達10度，請民眾留意早晚添加衣物，而一直到明天迎風面的北部東北部都還是水氣偏多的天氣型態。週末起隨著東北季風稍減弱，各地氣溫會逐漸回升，早晚仍較涼；至於下一波東北季風預計將在下週一（8）日起報到。