週末轉涼最低19度 下週變天「這時間」雨區擴大

氣象署指出，今、明（1日、2日）兩天受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」發文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。

最新模式模擬顯示，下週一、二（3、4日）仍受「東北季風」影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。下週三至週五（5至7日）起另一波「東北季風」影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

