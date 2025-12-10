週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

週末將迎入冬最強冷空氣。（示意圖／pixabay.）





天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（10日）、明（11日）高溫上看28度，而週六（13日）將報到入冬以來最強的冷空氣，沒想到下週將有望回溫！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」透過Threads指出，台灣將迎來氣溫的劇烈轉折，在強烈冷空氣南下之前，今、明日將出現東北季風減弱的空檔，全台高溫上看26-28度。

不過預報指出，入冬以來最強的冷空氣預計將於週六起報到，全台氣溫將由北向南陸續驟降，降溫過程將持續約2至3天，並提醒，由於這波屬於「乾冷」，即便白天有太陽照射時感覺尚可，但深夜時段的低溫感受將會非常明顯，民眾須特別留意日夜溫差極大的情況，建議提前備妥保暖衣物，而氣溫走勢預測圖顯示，下週二（16日）預計回溫。

許多網友紛紛表示，「台灣短袖是不是真的可以從3月穿到12月」、「12月了！！！怎麼還可以穿短袖ㄚ」、「12月已經過了一個禮拜還28度，這到底什麼鬼天氣」、「到底什麼時候才會真正變成冬天，現在這樣很難穿衣服欸」、「台灣冷天越來越少了，我還在穿短袖配薄外套…」、「是不是不會有冬天了」、「冷個兩三『天』…？？？好想念以前一冷冷幾個月的日子」「今年到底什麼時候，可以把短袖什麼收起來？」、「冷氣團最好週末表現好一點喔，賣外套的都要跑路了。」

氣象署指出，10日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部地區亦有零星短暫雨；11日東北季風稍增強，各地早晚稍涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，13日晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴；下週二（16日）冷空氣稍減弱，清晨仍有輻射冷卻作用，白天起各地氣溫逐漸回升；水氣再進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅臺東及恆春半島有零星短暫雨，中部以北、宜蘭、金門及馬祖12~14度，南部及花東16度、澎湖18度，北部、東半部、澎湖21~22度，中南部25度，金門20度，馬祖27度。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

