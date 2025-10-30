週末迎入秋最冷 天氣粉專：北台氣溫有望叩關1字頭

今（31日）鋒面通過加上東北季風接力增強，台灣將迎來入秋以來最明顯的一波涼意。中央氣象署表示，白天北部、東北部及東部地區天氣轉涼，預估11月初起東北季風持續影響，北台灣有望首度叩關1字頭，中南部則需留意日夜溫差，民眾務必做好保暖工作。



受鋒面通過與東北季風增強影響，今天白天起基隆北海岸、大台北山區及東部地區出現局部短暫雨，桃園以北及竹苗山區亦有零星雨勢。至於溫度 ，北台灣白天氣溫約21至26度，明顯涼爽；中南部地區多雲到晴，僅午後山區有零星短暫陣雨。離島部分，金門及馬祖氣溫在20至26度之間，澎湖則介於23至25度。

東北季風連三天發威

氣象署預測，11月1日至3日東北季風持續影響，北部與東北部地區維持偏涼天氣，其他地區早晚也轉涼。基隆北海岸、大台北山區與東半部地區零星或局部短暫雨，中南部則為多雲好天氣，午後山區有短暫雨。到了3日北部仍有零星降雨，預估4日東北季風稍緩，氣溫略升，不過好天氣僅能維持一天。

天氣粉專指出，北部及宜蘭平地低溫有機會下探19度，成為入秋以來首見「1字頭」低溫。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

北部入秋氣溫首見1字頭

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部及宜蘭平地低溫有機會下探19度，成為入秋以來首見「1字頭」低溫。這波冷空氣強度較前幾次明顯，北台灣秋意濃厚。



至於中南部地區，位於背風面，東北季風影響相對輕微，白天依舊偏暖，但入夜後氣溫驟降，提醒民眾早晚出門應注意穿著，避免因溫差過大而感冒。