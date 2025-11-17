週末開唱！TWICE獻聲高捷進站音 城市沉浸式活動先行開跑

K-POP天團TWICE將於本週末11月22、23日連續兩天在高雄世運主場館開唱，門票早已完售，秒殺程度令人驚嘆。主辦單位也宣布，城市行銷企劃《THIS IS FOR ONCE IN 高雄》活動將於18日全面啟動，結合巡迴主視覺藍色點亮高雄夜空，並以雷射文字秀呈現《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR》的震撼畫面，掀起粉絲期待。

TWICE將於本週末11月22、23日連續兩天在高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自TWICE X）

本次活動不僅將高雄夜空化為TWICE的主場，交通號誌也趣味換上「LOOK TWICE」及「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣；高雄捷運全線更能聽到TWICE團員親自錄製的進站音，左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板。

廣告 廣告

TWICE這次演唱會是出道10年以來第一次到台灣。（圖／翻攝自TWICE X）

此外，世運主場館內設有「白色長凳」還原巡迴主視覺的打卡點，搭配滿街路燈旗，從城市街頭到演唱會現場，粉絲將一路沉浸在TWICE的氛圍中，朝聖之旅從出門那一刻便已展開。

TWICE今年迎來出道10周年。（圖／翻攝自TWICE X）

近期TWICE推出10週年特別專輯《TEN: The Story Goes On》，持續以音樂與舞台魅力感動全球粉絲。此次高雄巡演前夕，巡迴快閃店TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG已於15日開跑，讓粉絲提前感受熱潮。從城市活動到演唱會現場，高雄將迎來前所未有的「全民瘋TWICE」現象。

「 THIS IS FOR ONCE IN 高雄」時間表 。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

※TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG

●開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24

●開放時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00

●快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號

●所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

※THIS IS FOR ONCE IN 高雄 巡迴視覺藍 燈光文字秀

❝集結七大地標，雷射文字秀「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」＋

「巡迴主視覺藍色」燈光秀❞

●日期：2025.11.18 - 11.23 / 17:30-23:00

●地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*

、高雄港旅運中心* 、美麗島捷運站* (*僅視覺藍應援燈光)

※主題交通號誌燈

❝溫馨提醒「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」❞

●日期：2025.11.18 - 11.23

●地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-

中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口

※獻聲捷運進站廣播

❝TWICE驚喜獻聲，一起搭車前往演唱會❞

●日期：2025.11.20 - 11.23

●地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板

延伸閱讀

TWICE高雄演唱會倒數 快閃店15日搶先登場限量開賣

18歲台灣跆拳道新星劉侑芸世錦賽奪金！女團TWICE成奮鬥動力

Once注意！TWICE寫下女韓團首例 明年3月大巨蛋開唱