週末開搶！超商咖啡飲品買7送7、加10元多1杯 貓咪杯塞免費拿

【記者莊偉祺／台北報導】迎接週末，各大超商祭出咖啡飲品優惠搶客！包含精品美式、拿鐵最多買7送7，還有加10元多1杯好康，更將推出春節限定提拉米蘇奶茶，前7萬杯可免費拿貓咪杯塞。

於OPENPOINT APP推出「品牌專用點」新功能，今（30日）至2月3日購買CITY PRIMA指定精品咖啡單筆消費滿100元，即可獲得100點品牌專用點，2月28日前免費兌換指定咖啡飲品，包含CITY PRIMA精品系列與CITY CAFE特選系列，回饋優惠等同買1送1。

行動隨時取則於2月1日至5日推出CITY PRIMA「擴大犒賞日」活動，可享大杯精品美式買7送7（5萬組）、大杯精品拿鐵買7送7（3萬組）、大杯精品馥芮白買7送7（3萬組）、中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7（限量2萬組）。

此外，今年2月貓之日也將有新春聯名主題，自2月4日起與日本插畫「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，包含烘焙甜點、寵物用品等，並打造期間限定的貓貓新年賀歲主題門市。

同時，也將推出5款限定版「貓福珊迪聯名杯」，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，更會隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，每杯售價88元，前7萬杯可免費獲得1個開運杯塞。

期間限定的貓貓新年賀歲主題門市。7-ELEVEN提供

即日起至2月1日推出Pi拍錢包綁定會員限定優惠，包含特濃拿鐵加14元多1杯、特濃美式加24元多1杯、大杯冰磚拿鐵加19元多1杯、大杯熱芝麻糊加10元多1杯。

「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」將隨機蓋上4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬杯可免費獲得1個開運杯塞。7-ELEVEN提供

即日起至2月10日於門市推出咖啡飲品優惠，包含大杯特濃美式、特大杯美式、燕麥奶拿鐵及泰式奶茶皆可享買1送1。

即日起至2月3日於APP推出咖啡飲品優惠，包含大杯美式、大杯鮮奶拿鐵、大杯濃萃美式及大杯濃萃鮮奶拿鐵可享買5送5， 大杯沖繩黑糖奶茶、中杯精品迦納可可則享買1送1優惠。

期間限定優惠「大杯濃萃咖啡」等品項買1送1。美廉社提供

