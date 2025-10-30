週末降溫又有颱風？3熱帶系統大亂鬥 2顆恐合併「變超大環流」

記者蔣季容／台北報導

週五迎更強冷空氣。（示意圖／資料照）

把握短暫好天氣！氣象粉專「天氣風險」指出，今（30）日相較於前幾天雨勢不大，北部及東北部高溫也回升至26至29度，不過週五迎來下波東北季風，高溫又要下降至23度。此外，海面上目前有3個系統存在，其中一個可能最快將在週末生成為颱風或熱帶性低氣壓，還有2個系統可能互相合併，變成一個比較大的環流。

天氣風險分析師廖于霆說明，預測偏東風迎風面的東半部地區今天仍有零星陣雨，另外中高層華南水氣也通過台灣，所以在西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。

氣溫方面，因為冷空氣減弱，北部高溫回升到28至29度，東北部高溫回升到26至27度。中南部與東南部高溫29至32度。不過北部東北部氣溫回升持續時間不長，到了週五清晨，下波東北季風南下，週五白天高溫又降到23至24度，中南部及東南部高溫則維持29至33度。

回暖僅1天 週五冷空氣來襲

廖于霆提到，週五這波東北季風南下以後，估計要持續一週以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，週五以後北部東北部高溫維持24至25度，僅下週二短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在週五後下探20至21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29至32度，無明顯變化。

11月恐又有颱風 最新預測曝

廖于霆指出，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。

天氣風險分析師吳聖宇則說，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。其中菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。

3系統大亂鬥 2系統可能合併

吳聖宇表示，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股，週末到下週可能出現在菲律賓東方海面，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

至於最遠的C系統，受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者會各自發展還是互相合併值得注意，如果是互相合併，有可能會兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，但是時間尚早，繼續觀察就可以。

