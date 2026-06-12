週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點

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氣象署示警週日西南風加劇，中南部慎防豪雨。（示意圖／東森新聞）





受到梅雨鋒面與西南風的雙重夾擊，全台灣各地天氣依舊相當不穩定。中央氣象署最新天氣預報指出，雖然今夜起鋒面短暫北抬，全台降雨在週六上半天會出現難得的空檔，但隨後增強的西南風將挾帶更猛烈的水氣狂襲台灣。氣象署特別提醒，週日（14日）與下週一（15日）將是本波雨勢最劇烈時段，西半部地區首當其衝，尤其「中南部」務必嚴防局部大雨或短延時豪雨發生。至於民眾最關心的放晴時間點，預計最快要等到下週二（16日）水氣開始遞減，各地天氣才會逐步回穩放晴。

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未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

週六上半天迎降雨空檔

中央氣象署氣象預報員指出，週六（13日）上半天是近期難得降雨相對趨緩的空檔，由於鋒面暫時往北漂移至台灣北部海面，全台各地在上半天大多會轉為以多雲為主的穩定天氣，高溫也因為放晴而回升至30到31度之間。

不過，中午過後受到熱力作用催化，中部以北、東半部地區以及各地山區，依舊要嚴防突發性的午後雷陣雨發展。此外，週六清晨西半部地區也要留心局部霧氣或低雲影響能見度。

週日西南風增強雨勢最猛

到了週六晚間，隨著強烈西南風再度發威，南部的雨勢將率先復燃。氣象署示警，週日（14日）西南風進一步增強並灌入大量對流系統，全台雲量再度增多、氣溫隨之下降，降雨時間也會明顯拉長。這一天西半部的降雨狀況將最為劇烈，中南部地區更需要嚴防短延時豪雨等劇烈天氣。

相較之下，東半部上半天雖維持多雲，但面臨西南風沉降影響，台東在下雨前必須特別防範可能飆破36度的「焚風」高溫。

下週二水氣遞減迎艷陽

至於雨要下到什麼時候，氣象署表示，最快在下週二（16日）起，隨著太平洋高壓勢力稍稍抬頭，台灣附近的水氣才會逐日減少，整體降雨逐步趨緩。到了下週四甚至即將到來的端午連假，全台就將正式進入典型的夏季氣候，普遍高溫都將上看33度以上，回歸晴朗悶熱、僅剩山區有午後局部雷陣雨的穩定型態，告別這波梅雨大水的糾纏。

山區活動安全首要留意

氣象署最後呼籲，由於近期對流發展極為旺盛，部分地區短時間內的累積雨量相當驚人，土壤含水量已達飽和。民眾若在週末期間有安排外出行程，除了務必隨身攜帶雨具備用之外，也應盡量避免前往中南部山區、土石易鬆動路段、溪流周邊或低窪地區進行活動，隨時留意瞬間大雨、雷擊與強陣風可能引發的潛在風險，以確保自身生命財產安全。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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