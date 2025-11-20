週末飆30度大回暖！接著恐凍探12度 「2波冷空氣」來襲日程曝

生活中心／倪譽瑋報導

氣溫漸漸回暖，預計週日是最明顯的時刻。（圖／翻攝自林老師氣象站）

準備迎接週末（22、23日）好天氣！今（20）日氣象專家林得恩指出，各地氣溫持續逐日回暖中，最明顯感受到暖意應為週日（23日）白天，苗栗以北可以來到25至27度、南部地區有機會達到30度或以上。不過，氣象粉專天氣風險 WeatherRisk提醒，下週一（24日）有冷空氣來襲，夜間、清晨各地低溫約12至15度；下個週末（29、30日）還有另一波冷空氣，降溫幅度待觀察，建議做好保暖準備。

再冷幾天「週末迎明顯回暖」 南部白天有望飆30度

今早林得恩於「林老師氣象站」發文說明，今日天氣持續受東北季風影響，截至清晨5時，台灣本島平地最低溫一度來到13.2度。估白天北部及宜蘭、花蓮地區的氣溫回升還不會太明顯，中南部及台東地區白天溫度則較高、感受舒適，南北溫差可能達10度以上。

雖然這幾日白天回溫不明顯，但隨著氣溫逐步回暖，週末應能明顯感受到，林得恩分析，週日白天，苗栗以北到宜蘭地區的高溫都可以來到攝氏25至27度；而中部、花東地區的高溫也上探攝氏26-29度；南部地區則有機會達到攝氏30度或以上。要注意的是日夜溫差大，中北部、東北部空曠地區，晚上清晨可能有攝氏17至20度低溫發生的機會。

下週一冷空氣再襲「夜間低溫恐12度」週末還有另一波

另據「天氣風險 WeatherRisk」的資訊，週末過後，下週一起北方系統增強，台灣北部再有槽線通過、東北季風來襲讓水氣增多，中部以北及東半部受影響，白天高溫約在20~22度，同時新竹以北、東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣。中南部影響較小，白天高溫仍有25度左右，雨勢則為多雲時晴。

粉專提醒，下週一中南部雖白天稍暖，但到了夜間、清晨，各地低溫都將變明顯，約12至15度，提醒大家下週要多注意保暖，避免著涼感冒。除了下週一，預計「下週末」還有另一波冷空氣到來，會不會有更低的溫度仍值得觀察。

資料來源：林老師氣象站、天氣風險 WeatherRisk

