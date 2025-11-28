週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末回暖飆30度，但之後又有冷空氣報到，氣溫驟降。（圖／pexels）





今（28）日持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，不過週末開始回溫，西半部及台東高溫恐飆30度。下週一（12/1）起東北季風再次增強降溫，前氣象局長鄭明典提醒，中緯度地區未來幾週可能會有顯著的「冬季風暴」發展，台灣雖然不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，將持續觀察。

中央氣象署表示，今天日受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，北部及東半部約22、23度，中南部約24、25度，外出要適時增添衣物以免著涼；離島地區，澎湖19至21度，金門15至20度，馬祖14至16度。氣象署提醒，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

不過週末（11/29、11/30）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，29日高溫預測宜花24至25度，西半部及台東26至30度，澎湖及金門22至23度，馬祖16度；30日高溫預測台灣各地大約26至30度，澎湖及金門23度，馬祖21度。

下週一起受東北季風增強影響，天氣再度轉涼，前氣象局長鄭明典指出，目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受「冬季風暴」影響，雖然台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，值得持續關注。

