週末首波冷氣團殺到！低溫恐破10度 又濕又冷

根據中央氣象署最新資料顯示，今日受東北季風增強影響，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區出現局部大雨，氣象署已發布大雨特報。北部及東北部白天高溫僅21至23度，中南部及花東地區高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度。

氣象專家賈新興表示，13日至14日將受偏強東北季風或大陸冷氣團影響，這波冷空氣很可能是入冬首波大陸冷氣團。歐洲模式預測台北站可降至13、14度，達到大陸冷氣團標準。最冷時間點落在14日入夜到15日清晨。

台大大氣科學博士林得恩分析，14日清晨開始，北方冷空氣將直驅南下，強度直逼今年首波大陸冷氣團等級。14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫有機會下探至攝氏10度或以下。

氣象署下修中部以北低溫預測，預估14日至15日冷空氣影響期間，中部以北及宜花低溫13至15度，南部、台東及澎湖15至17度，金門馬祖12度。高溫方面，北部、宜花及澎湖19至21度，中南部及台東22至25度。

本週天氣變化劇烈，11日受微弱東北季風影響，新竹以北及宜花有零星短暫雨。12日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。13日東北季風增強，冷空氣逐漸南下，北台灣天氣稍轉涼。15日至16日冷空氣減弱，各地天氣晴朗穩定，氣溫回升。

氣象專家提醒，本週三波冷空氣接力，民眾應注意保暖，尤其週末這波冷空氣強度較強，中南部日夜溫差大，需適時增添衣物以免受涼。

