週末高溫上看30度！ 下週又變天「東北季風」要來了

中央氣象署指出，今天（11月28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度。不過，氣象專家吳聖宇表示，週末（11月29、30日）陽光露臉，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26至28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28至30度。下週將有一波東北季風報到，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣。

吳聖宇在天氣風險公司臉書粉絲頁發文表示，今天持續受到大陸高壓帶來的東北季風影響，預期影響台灣的東北季風到了今晚也會慢慢開始減緩下來，在這樣的環境下，各地大致是多雲或陰的天氣，如果中高層雲向東移動較快的話，西半部地區下午之後有機會看到陽光開始露臉，降雨部分則預報得非常少，只有迎風面地區跟中央山脈沿線有些零零星星的飄雨機會。

今天白天在苗栗以北到東半部地區高溫20至23度，中南部地區高溫則在23至26度之間，今晚到明天（11月29日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要留意低溫發生的機會，尤其是雲量減少後如果配合輻射冷卻，可能會有13度或以下低溫出現的可能性。

吳聖宇指出，明後天週末北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會。各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26至28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28至30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13至15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大。

下週一（12月1日）仍是比較偏東風的環境，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會，不過真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二（12月2日）下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態。

吳聖宇表示，這波東北季風可能要一直影響到下週四（12月4日），要等到下週五（12月5日）才會趨緩。短時間內來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣似乎都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。

另外，夏天已經遠離，氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」表示，今年日本和韓國都經歷了有紀錄以來最熱的夏天。日本，今年6至8月的平均氣溫要比往年同期高出攝氏2.36度，創下1898年以來的新高紀錄；韓國的平均氣溫，也創下自1973年有紀錄以來的最高紀錄。

日本不只是高溫，還高溫的天數特多，今年夏天就有9天超過攝氏40度，打破紀錄，且9月份仍有35個都府縣發佈中暑警報；光東京23區就有上百人中暑死亡，70歲以上高齡者占了80％以上。

韓國首爾市7月份夜間氣溫已連續22天超過攝氏25度，這是1907年10月有氣象紀錄以來，7月連續超過攝氏25度紀錄最長的一次；韓國今年中暑患者已逼近千人，為去年的2倍，疑因熱傷害而死亡人數也明顯上攀。

林得恩說，可能的肇因推估

第1，全球氣候變遷，使得極端熱浪天氣事件發生的頻率增加、強度也增強。

第2，太平洋高壓太過強勢，持續北抬掛在日韓地區，顯著的下沉氣流，形成熱穹效應，熱量散不出來。

第3，異常海溫偏高，且高的早（5月就開始）、高的晚（到9月還沒結束）。

第4，夏季白天熱量累積，夜晚降溫振幅減小，Hot night愈來愈多，熱量疊加效率變大。

第5，城市過度密集，人口集中，人為溫室氣體排放量大以及都市熱島效應等因素。



