週末高溫飆29度！挑戰「首波大陸冷氣團」時間曝 低溫探10℃
記者柯美儀／台北報導
把握週末好天氣！氣象粉專「天氣風險」指出，週末北部高溫上看27度，中南部甚至可達29度，不過，仍需留意日夜溫差有10度以上，提醒民眾早晚留意保暖。短暫回溫後，下週一（8日）又有另一波東北季風南下，中北部、東部轉陰雨。另在下週末有新一波冷空氣南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。
週末回暖 北部高溫27度、中南部29度
天氣風險表示，週六大陸高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，高空槽線於白天通過，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時晴天氣，偶陽光露臉，西半部維持晴到多雲天氣。週日大環境為高壓迴流偏東風，東北部、東部天氣可望好轉，雖然局部仍有短暫陣雨，降雨也較零星，不過有陽光露臉機會，其餘各地為晴到多雲天氣。
氣溫方面，天氣風險指出，週末2天會逐步回升，北部高溫約23至27度，中南部高溫約25至29度，白天時間感受舒適到有暖意，不過夜晚清晨西半部仍有輻射冷卻影響，日夜溫差有10度以上，夜晚清晨低溫約14至16度，北部日夜溫差相對沒那麼明顯，夜晚清晨低溫約16至19度，不過各地感受皆有冷意。
下週一東北季風再南下 北、東部轉陰陣雨
天氣風險提到，下週一（8日）另一波東北季風逐漸增強南下，白天起水氣增多，北、東部再轉為陰陣雨天氣，氣溫會明顯下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣，不過氣溫有略降低。高壓中心很快的於下週二（9日）出海減弱，漸轉偏東風環境，不過中高層有水氣通過，中北部及東部仍為陰陣雨天氣，其中新北山區及宜蘭降雨較明顯，局部可達大雨等級，中南部為多雲時晴天氣。
天氣風險表示，下週三（10日）高壓逐漸東移，維持偏東風環境至下週五（12日），期間各地大致為晴到多雲天氣，迎風面東北角及東半部仍有短暫陣雨，下週三至週五水氣會逐漸減少，降雨量會逐步降低。
天氣風險指出，下週一、週二氣溫偏低，中北部、東部高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度。下週三起氣溫逐步回升，白天有暖意，由北至南高溫約24至30度，西半部要注意夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍有10度左右。
最強冷空氣下週末南下
天氣風險表示，下週末（13-14日）北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估下週六（13日）有一波微弱鋒面快速通過，屆時中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。
天氣風險預估，這波冷空氣強度較強，影響時程由下週六至下下週二（13-16日），這四天中的夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於下下週一、週二（15-16日）受輻射冷卻影響局部低溫約10至12度，其餘空曠處及近山區也有10至12度低溫，預估這波是入冬以來最強冷空氣，可以來挑戰大陸冷氣團等級。不過預報仍有調整空間，仍待持續追蹤。
