週末「不只」低溫下探10度！專家曝：颱風「西望洋」恐生成

[Newtalk新聞] 週末天氣將迎來劇烈轉折，不僅恐有寒流等級強冷空氣南下，今年第2號颱風「西望洋」也即將生成。根據最新預報，週五晚間起全台氣溫跳水，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，沿海空曠地區恐下探10度以下低溫，高山亦有降雪機率。雖颱風對台無直接影響，但仍需留意週末濕冷天氣帶來的衝擊。





天氣風險說明，隨著週五(2/6)晚間鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下，天氣將有明顯轉折。北部與東部最快從週五夜間開始轉為陰有雨的天氣，並逐步轉冷；中南部降雨雖以山區為主，平地多雲局部陰，但氣溫同樣會明顯轉涼。天氣風險指出，這波冷空氣來勢洶洶，強度不排除達到寒流等級，民眾務必提前做好禦寒準備，迎接這波劇烈的氣溫變化。

天氣風險進一步強調，本波冷空氣發威的最冷時段，研判將落在週六夜間至下週一清晨(2/7-2/9)。屆時北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地則在12至14度之間；若配合輻射冷卻作用，沿海空曠地區與近山平地氣溫更不排除下探至10度或更低的可能。此外，海拔3000公尺以上高山具備固態降水條件，有機會出現雪或霰。天氣風險提醒，長者與慢性心血管或呼吸道疾病者，請儘量縮短戶外低溫曝露時間。





對於這波強冷空氣的威脅，專業氣象粉專「觀氣象看天氣」也預測，2/7-2/9受強冷空氣影響，目前預估強度已達強烈大陸冷氣團等級。根據歐美模式預測，850hpa負4度線將壓境，指標十分接近寒流標準。不過地面氣溫實際降幅，仍要視屆時水氣多寡及雲量狀況來判定。天氣風險也表示，要等到下週一(2/9)白天起，冷空氣才會逐步減弱，低溫才會緩步回升。





值得關注的是，二月恐有颱風現蹤。觀氣象看天氣指出，原先在菲律賓東南側海面的低壓區，已於今(3)日晚間形成熱帶性低氣壓，預計未來24小時有機會升格為今年第2號颱風「西望洋」。天氣風險說明，這個昨晚於菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續雖有機會增強為今年第2號颱風西望洋(Penha)，但未來路徑主要朝菲律賓前進，登陸後便會減弱消散，對台灣沒有直接的天氣影響，民眾毋須特別擔心，焦點仍應放在週末的低溫防範上。

