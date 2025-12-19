週末「全台變天有雨」狂下48小時！這幾區能追雪 專家：平安夜又濕又冷

生活中心／施郁韻報導

平安夜的水氣偏多，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。

氣象署表示，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

氣象署指出，離島天氣：澎湖陰短暫陣雨，19至21度，金門陰短暫陣雨，16至19度，馬祖陰短暫陣雨，15至18度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文預告，「未來48小時，全台都有一波冬雨過境」，降雨機率高，要等到週日水氣才會逐漸減少，回到典型冬季天氣型態，降雨區回縮到東北部一帶。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書發文表示，「今年平安夜，又濕、又冷！」據今晨歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，24日（下週三）受東北季風再增強影響，環境水氣增多，臺灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨；其它地區為多雲。溫度變化的部份，中部以北、東北部及東北部地區天氣明顯轉涼，其它地區早晚亦涼。

林得恩說，24日（下週三）晚間低溫預測：臺灣各地及澎湖攝氏15至19度、金門、馬祖地區攝氏12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

林得恩提到，整體來看，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時，東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，隔日（25日）聖誕節的氣溫還會下降更低一些。聖誕老公公外出送禮物時，也會多加件衣服，並攜帶雨具！

