週末「賴床」能抗老？醫示警補眠2大前提 補對時數有助降低失智風險

減重醫師蕭捷健近日在臉書粉絲專頁分享，研究指出，適度的週末補眠，確實可能降低大腦老化風險。（翻攝自pexels）

現代人工作忙碌，平日常因加班、作息不規律而睡眠不足，不少上班族會在週末選擇「賴床」補眠。對此，減重醫師蕭捷健近日在臉書粉絲專頁分享，研究指出，適度的週末補眠，確實可能降低大腦老化風險23%，但有2大前提，補錯時間反而不行。

睡眠債補不回來？ 醫：不是完全沒用

蕭捷健指出，一項研究，透過用穿戴式腦波裝置及PET-MR長期追蹤4,000多名受試者的大腦變化。結果發現，平日睡眠不足、但在週末適度延長睡眠時間的人，其大腦老化與退化相關風險，出現明顯下降。

補覺補對時間 腦部老化風險可下降

研究指出，週末若比平日多睡約1.5至2小時，可提升大腦清除代謝廢物的效率約22%。蕭捷健說明，人在清醒時，大腦會產生類澱粉蛋白等代謝廢物，而負責清除這些廢物的「膠淋巴系統」，主要在深層睡眠時運作，長期睡眠不足恐增加失智風險。

醫師提醒2大前提 補錯反而白睡

不過，他也強調，補眠並非毫無限制。若平日長期嚴重睡眠不足，試圖僅靠週末長時間睡眠彌補，效果有限，甚至可能打亂生理時鐘。補眠應建立在平日基本睡眠仍有維持的前提下，週末延長睡眠時間僅作為「加強修復」，而非完全補救。

廣告 廣告

蕭捷健建議，民眾平日仍應避免熬夜，週末補眠以多睡1.5至2小時為宜，並保持睡眠環境昏暗，以利深層睡眠品質，才能真正讓大腦獲得休息與修復。

更多鏡週刊報導

不滿被敲門！北捷府中站女廁爆衝突 旅客失控打傷清潔員側臉

冬天洗澡小心「浴室溫差」！5高風險行為恐釀心血管意外 醫教保命洗澡法

北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品