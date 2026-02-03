週末「鬼轉變天」直逼寒流 濕冷「連凍4天」低溫探10°C！

生活中心／江姿儀報導



3日冷氣團減弱，溫度明顯回升，又回到晴朗好天氣，中央氣象署指出，4日全台各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大。至於未來天氣狀況如何，氣象粉專提到，4日起全台大回暖，為期三天；週末開始變天，強烈冷空氣襲台，氣溫從25度高溫「溜滑梯式」下降到10度左右，將挑戰今年首波寒流。





回暖好天氣倒數「鬼轉變天」直逼寒流！粉專曬圖「低溫探10°C」濕冷連凍4天

氣象粉專指出，週末開始變天，強烈冷空氣襲台，氣溫從25度高溫「溜滑梯式」下降到10度左右，將挑戰今年首波寒流。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」3日（週二）晚間發文指出，4日（週三）起台灣上空風向轉變，吹溫暖偏東風，預估全台回暖，且持續到6日（週五），南部偏炎熱；水氣減少，僅東半部有陣雨，西半部則維持晴朗好天氣。不過週末開始變天，新一波強烈冷空氣來襲，強度介於強烈冷氣團到寒流之間，屆時溫度將從25度降至10度左右，但距離「霸王級寒流」還有一段距離。









回暖好天氣倒數「鬼轉變天」直逼寒流！粉專曬圖「低溫探10°C」濕冷連凍4天

氣象粉專指出，7日（週六）到9日（下週一）受強烈冷空氣影響，北部、東半部於6日（週五）晚間先下雨，7日（週六）開始降溫，轉為濕冷陰雨天。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

氣象粉專進一步提醒，7日（週六）到9日（下週一）受強烈冷空氣影響，北部、東半部於6日（週五）晚間先下雨，7日（週六）開始降溫，轉為濕冷陰雨天，低溫下探10度，8日（週日）白天才逐漸轉乾冷。至於中南部天氣狀況，將以乾冷或陰冷型態為主，最低溫度也會降至12～14度，夜間寒冷且日夜溫差很大。對台影響時間長，直到下週二（10日）各地才會出現回溫趨勢。









