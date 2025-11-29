一週狂漲 1191 點 台股噴發黑馬曝光它領漲10%！
財經中心／余國棟報導
根據台灣證券交易所統計，114年11月28日發行量加權股價指數收盤為27,626.48點，較上週(114年11月21日)的26,434.94點上漲1,191.54點，漲幅約為4.51%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲10.36%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌1.06%為最大，未含金融類指數上漲1,134.21點，漲幅約為4.86%，未含電子類指數上漲489.59點，漲幅約為2.65%，未含金融電子類指數上漲472.04點，漲幅約為3.58%。
本週集中交易市場總成交金額為2兆7,535.78億元，全體上市股票成交金額為2兆6,016.23億元，股票成交量週轉率為2.75%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類9,458.36億元，占全體上市股票交易金額36.36%，第二名，電子零組件類4,873.27億元，占全體上市股票交易金額18.73%，第三名，其他電子類2,719.37億元，占全體上市股票交易金額10.45%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類16.70%，第二名，電子零組件類7.87%，第三名，電子通路類6.89%。累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為90兆4,243.32億元，市場日平均成交金額為4,091.60億元，股票成交量週轉率為103.83%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。
114年11月28日全體上市公司市場總值為新台幣89兆9,453.81億元，較上週(114年11月21日)市值85兆5,376.97億元增加4兆4,076.84億元，增幅約為5.15%。
