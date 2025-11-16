【週盤兵法】大賣空Burry關帳戶 是在認輸？AI泡沫估值還能撐多久
財經中心／李宜樺報導
美股在政府停擺落幕後不但沒有慶祝行情，反而迎來一記「暗夜重拳」。道瓊一度重挫近 800 點、標普 500 跌逾 1.6％、那斯達克更是殺到逾 2％，費半重挫超過 3％，連帶帶動比特幣跌到 9.8 萬美元、創近半年新低。原本被視為「永動機」的 AI 多頭，突然被現實估值與資金壓力按下暫停鍵。
大賣空主角認輸 空頭基金關門超諷刺
最具戲劇感的，可能莫過於來自電影《大賣空》原型 Michael Burry。這位昔日金融海嘯「空頭之王」，近期正式宣布關閉旗下對沖基金Scion。更諷刺的是，他宣布關門後不久，美股就出現這一波明顯回檔，讓市場戲稱「大賣空 2」才剛開場，人先退場。
Burry 長期批評美股存在「折舊陷阱」與 AI 資本支出泡沫，卻在行情一路創高、空頭不斷被嘎的環境中，被迫選擇離席。他提醒，企業拉長折舊年限、美化獲利，看起來 EPS 漂亮，背後卻可能堆積風險；但真正讓他難受的，是估值越吹越高、卻一直不崩的這段時間。
估值比2000年還貴 做空的人都死在波動裡
財經專家游庭皓在自己的yt頻道節目點出，高盛長期估值模型顯示，目前美股整體本益比與本益成長比，已疊加到「比 2000 年網路泡沫還貴」的水位，只是這一次市場願意為 AI 生產力故事，給出更誇張的溢價。對價值投資人來說，眼前看到的是「全部都很貴」與「沒有便宜貨」，於是選擇做空，最後卻多數死在波動裡。
台股投資人並不陌生：當年反向 ETF「富邦 VIX（00677U）」在多頭中被一路磨到下市，很多散戶以為「看空大盤早晚會對」，結果等不到崩盤，先被時間價值與成本侵蝕出場。節目提醒，做空本身就不是長期投資者的必備工具，一次踩錯節奏，可能連看完劇本都沒命。
川普要辦華爾街晚宴 流動性可能再被放大
游庭皓認為，另一個支撐美股估值的力量，來自政治面。川普預計在白宮宴請華爾街最重量級的金融巨頭，從摩根大通戴蒙、貝萊德芬克、高盛所羅門，到黑石施瓦茲曼都列席，被解讀為下一波「金融版白宮晚宴」。
同一時間，市場最火熱的交易之一，是透過「合成證券化」（SRT）轉移貸款違約風險、釋放資本。銀行把部分風險打包給投資人，自己則騰出空間繼續放貸。監管若再鬆一點、揭露再少一點，短期流動性可能更充沛、股市更嗨，但長期系統性風險也隨之堆高，宛如 2007 年前的翻版。
代理型AI狂吸金 從AI女友到AI詐騙全上線
節目也點出，AI 泡沫之所以撐得住，關鍵在於「營收真的開始進來」。從 Character AI 等「代理型 AI」，到 xAI 推出的 AI 女友聊天機器人，訂閱數與付費金額快速成長，讓 AI 不再只是賣晶片，而是開始變現情感與陪伴。
但好處與副作用一起到來。美國高中生已經有不少人把戀愛、傾訴交給 AI；台灣則出現普發現金 1 萬元相關釣魚網站，利用假官網、假頁面騙走身分證、健保卡與卡號，甚至刷走數百萬元。AI 讓詐騙話術更像真人、影片聲音更難分辨，普通投資人與民眾面對的，已不只是股價波動，而是整個資訊環境的位移。
國際週盤兵法：別迷信空頭英雄 也別把AI當神
這一輪回檔既是估值修正，也是情緒調整。節目提醒，真正的國際週盤兵法不是「跟著大賣空押身家」，而是在泡沫還沒破之前，學會分辨：什麼是被故事吹高的價格，什麼是回檔後值得長期布局的資產。看懂這一點，比追著每一次暴跌情緒跑，更重要。
