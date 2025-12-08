一週連三波冷空氣！ 週末降溫有感 整天不到20度

中央氣象署預報員趙竑指出，周末兩天的冷空氣強度相對較強，提醒民眾務必注意保暖。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）





今日東北季風再度增強，這波東北季風預估將影響到明天。雖然到週三（10日）時東北季風會稍微減弱，不過中央氣象署預報員趙竑指出，週四過後仍會有兩波冷空氣接續到來，且週末兩天的冷空氣強度相對較強，提醒民眾務必注意保暖，避免受寒。

趙竑表示，今、明兩天的天氣型態相當類似，明（9）日因受東北季風影響，桃園以北及東半部地區容易出現局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區，降雨時間可能較長、範圍也會略為偏廣，新竹地區則有零星飄雨機會。

廣告 廣告

趙竑指出，從未來一週的天氣圖來看，今日到明日全台仍受東北季風影響；週三後環境逐漸轉為偏東南風，但週四開始北方又會有一波高壓接近，因此從週四到週五，台灣仍以偏東北風的環境為主。

趙竑說道，週六之後下一波東北季風會再度增強，北部及東半部地區可能會有短暫雨。到了週日水氣通過後，天氣則會轉為較乾燥並逐漸有機會看到陽光。溫度方面，受兩波冷空氣影響，第一波出現於週四、週五，強度較弱，降溫幅度不明顯；但週末兩天冷空氣較強，特別是週日之後，全台高低溫都會有明顯下降，各地整天溫度可能降到20度以下。

中央氣象署提醒，以目前資料來看，週六白天降溫感受尚不明顯，但晚間冷空氣將逐漸南下，週日全台會有明顯的降溫感受。此外，在東北季風增強期間，台南以北沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎金馬地區容易出現8級或更強陣風；今、明兩天東半部及恆春半島沿海也有長浪發生機率，提醒前往海邊的民眾務必注意安全。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／挑戰入冬首個冷氣團 「轉雨濕冷」一週天氣出爐

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

入冬最強冷空氣這天報到 最低下探10度！

