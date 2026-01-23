週週買彩券！韓國男竟「一次中頭獎、二獎」 爽抱回4650萬

國際中心／許智超報導

韓國一名男子近日竟一口氣中了一等獎及二等獎。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人都有固定購買彩券的習慣，而韓國就有一名男子每週都會買樂透與年金彩券，沒想到近日竟一口氣中了一等獎及二等獎，獲得總金額21.6億韓元（約新台幣4650萬元）的獎金，讓他整個人都愣在原地，超強好運也引發韓國網友熱議。

彩券發行單位近日在官網公布中獎心得，第295期「年金彩券720+」出現罕見案例，一名幸運兒同時抱回1等1注、2等4注，該期彩券於上月25日開獎。

這名中獎的A先生是在大邱廣域市達西區本里洞一間彩券行購買，他受訪時表示，自己只要看到彩券行，就會習慣性每週買一次樂透和年金彩券，「那天心裡突然冒出一個念頭，覺得這次一定要買」，於是就照慣例買齊。

怎料，A先生幾天後在家對獎時，竟發現自己同時中了1、2等獎。他回憶，「整個人愣住1、2分鐘，身體完全動不了，連聲音都發不出來，只感覺心跳快到不行」，而太太一開始反而很冷靜，對中獎沒有太強烈的真實感，直到反覆確認後，夫妻倆才一起開心到失眠。

A先生坦言，這筆錢將優先拿來清償貸款，並分擔雙方父母的生活開銷，「新的一年，希望大家都能多多得福，我也會繼續努力生活」。

「年金彩券720+」的1等獎為連續20年、每月可領700萬韓元，2等則是10年、每月100萬韓元，採年金形式發放。由於同組號碼可對中不同組別，才造就一次收下1、2等獎的夢幻結果，也讓A先生瞬間成為話題焦點。

