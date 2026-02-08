一週運勢出爐！4生肖財運飆升 財神主動敲門

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年2月8日至2月14日十二生肖運勢，其中生肖牛、生肖兔、生肖雞、生肖豬，這4生肖的財運顯著提升。

4生肖的財運顯著提升。 (示意圖/記者塗豐駿)

2026年2月8日至2月14日十二生肖運勢如下：

鼠：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

批：時機未至，靜待其變。年底宜放鬆休養，重要事務年後再議，多與長輩交流可得智慧。

牛：上上

籤詩：功名得意與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。

廣告 廣告

批：才華顯露，前程似錦。年底人際活絡，易獲賞識，元宵前後機會顯現，有財運可小試手氣。

虎：中平

籤詩：綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。

批：根基穩固，循序漸進。年底宜鞏固現有基礎，為家庭事務多用心，未來自有穩健發展。

兔：上上

籤詩：月出光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。

批：障礙清除，前途光明。年底可將過去煩惱一掃而空，利設定清晰目標，主動出擊，財運明顯提升。

龍：中平

籤詩：此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。

批：順勢而為，自然安泰。與人交往真誠為上，無需過度算計，隨順節日氣氛，心情自會開朗。

蛇：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人來助，疑慮冰釋。年底易遇有益的夥伴，敞開心胸接納，合作運將提升。

馬：上上

籤詩：孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成；若逢陰中有善果，燒得好香達神明。

批：善心感召，諸事順成。年節前多行小善，發自內心的喜悅與祝福，將為明年帶來好運。

羊：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

批：家宅圓滿，心靈富足。本週運勢重心在家庭，享受團圓之樂，能從中得到力量與安慰。

猴：中平

籤詩：枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。

批：冬藏待春，蓄勢之時。感覺停滯屬正常，趁假期沉潛思考、陪伴家人，是在積蓄未來能量。

雞：小吉

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心所致，鐵杵成針。對自己許下的新年願望或承諾保持專注與誠心，日後必見成效，財運顯著提升。

狗：中平

籤詩：日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。

批：雲開霧散，回歸坦途。過年前整理思緒，混亂將趨清晰，年後方向自然明朗。

豬：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：心安則吉，貴人相伴。對即將過去的一年無須過慮，保持從容，身邊自有親友長輩像貴人般關照你，財運顯著提升。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

2026年財運爆棚！「4生肖」天福星加持 意外進財賺不停

威力彩衝11.5億！4生肖「天福星」加持 偏財運狂噴

天生反骨！「4大星座」越難追越上癮 魅力爆棚難以抗拒