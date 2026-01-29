週邊早出包...女團促銷宣傳扯謊「經過閃粉加工」硬賣 粉絲震怒

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本女團「kyururin te shitemite」推拍立得週邊，明知出包卻硬賣。（圖／翻攝自X）

許多人追星都會收藏偶像的週邊商品，不過近來日本偶像女團「kyururin te shitemite」卻遭到踢爆所販售的拍立得照片，因為生產時出包造成問題，但卻扯謊硬賣給粉絲，讓大批粉絲抱怨連連，砲轟「看不起宅男」。

根據日媒《J-cast》報導，「kyururin te shitemite」推出的照片中，上頭出現明顯的紅色斑點，但是女團成員在推銷照片時，卻聲稱是經過「閃粉加工」，後來官方才坦承是謊言，解釋那是生產過程就出現的斑點。

由於已購買的粉絲無法退貨，因此讓大家感到不滿，認為產品出包卻由粉絲買單，批評公司的行徑是詐騙，還有網友表示如果一開始就說是瑕疵品，可能大家還會接受。

