一週預報曝光「早晚冷如冬」 氣象署：週六起「這地區」雨神同行

氣象署預測全台氣溫劇烈起伏，週五前回暖但日夜溫差大，週六起東半部雨勢增強，提醒民眾增減衣物並注意結冰與大霧影響。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 全台氣溫將如三溫暖般劇烈起伏，週五前各地雖然逐漸回暖，但日夜溫差極大，早晚感受依然冷如冬日。氣象署今發布一週氣象預測，提醒自週六(1/17)起受天氣轉變影響，東半部等迎風面地區雨勢將明顯增加，各地雲量也會隨之增多。民眾出門務必適時增減衣物，並留意高山結冰與局部大霧對交通造成的影響。

氣象署說明，1月12日(一)至1月13日(二)全台各地多雲到晴，僅東半部地區及中北部山區有零星雨。氣象署指出，這兩日馬祖氣溫約9至15度，金門為9至19度，澎湖則在16至20度之間。氣象署進一步強調，週一及週二(1/12-1/13)中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，因路面易結冰，提醒用路人行經高山路段需特別注意安全。

針對週中天氣，氣象署表示，1月14日(三)至1月16日(五)各地維持多雲到晴，東半部地區仍有零星雨。氣象署指出，此階段馬祖氣溫回升至11至15度，金門12至19度，澎湖則為17至20度。氣象署說明，這段期間西半部日夜溫差大，且週四(1/15)中南部地區易有局部大霧或低雲影響能見度，基隆北海岸及東半部包含蘭嶼、綠島則需留意長浪。

到了週末，天氣將有明顯變化。氣象署指出，1月17日(六)至1月18日(日)迎風面的東半部地區「降雨漸增」，且全台各地雲量亦增。氣象署表示，週末馬祖氣溫約11至14度，金門12至19度，澎湖維持17至20度。氣象署說明，從氣溫趨勢圖來看，北宜地區高溫約在18至22度，中南部及花東地區白天最高溫可達22至26度，但夜晚仍會降至14度左右。

氣象署進一步強調，本週天氣重點在於週五前要「留意日夜溫差」，且週六起「迎風面降雨增」。氣象署表示，民眾應把握週五前白天回暖的好天氣，並針對週六起東半部地區可能出現的雨勢提早做預防措施，尤其是西半部民眾在清晨與深夜外出時，應備妥足夠保暖衣物以應對「早晚冷如冬」的天氣型態。

