一週體驗春夏秋冬！今變天驟降至14度 慎防8級↑陣風

本週將有2波冷空氣報到，今（8）天開始變天了！東北季風在上半天就會增強，是本週第一波冷空氣，迎風面水氣增多之外，桃園以北、宜蘭整天都會偏涼，低溫降至僅14度！

中央氣象署進一步說明，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區今天都有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃、竹及花蓮地區亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低一些，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物以免受涼。

另外要留意，由於東北風增強，今天桃園至台南、恆春半島及各離島，都有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，而且在東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，在沿海地區活動請注意安全；此外，今晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全。

菲律賓附近有一個熱帶性低氣壓生成，預估路徑持續朝西南西方向移進南海，強度發展有限，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

菲律賓附近熱帶性低氣壓TD32路徑潛勢預報圖。圖／翻攝自中央氣象署

而本週的天氣變化，氣象署指出，這波東北季風將在週三（10日）減弱，氣溫回升，白天高溫約在24到28度上下，感受舒適，週四（11日）、週五（12日）迎風面水氣又稍稍增加，週末預計再有東北季風報到，而且是比較明顯的涼冷空氣，週日（14日）各地有感降溫！但是否會達到冷氣團等級還須觀察；氣象署形容，北台灣將是「一週體驗春夏秋冬」、南台灣則是「一日體驗春夏秋冬」。

一週天氣變化。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積；清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

