一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫

氣象署表示，最近的天氣北台灣一週體驗春夏秋冬，而南台灣一日體驗春夏秋冬。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，本週北、東部的氣溫依然隨著東北季風的強弱而起起伏伏，時雨時多雲；中南部天氣大致穩定，但日暖、夜涼溫差大，提醒大家適時調整穿著。氣象署也對此驚呼「最近的天氣北台灣一週體驗春夏秋冬、南台灣一日體驗春夏秋冬」！

氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會更涼。

廣告 廣告

氣象署指出，10日（週三）各地大多多雲到晴，僅北海岸、雙北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨；北台灣氣溫逐漸回升，各地白天高溫約在24至28度，感受舒適，但要注意日夜溫差大。11日（週四）至12（週五）桃園以北、宜花東、恆春降雨機率稍提高，新竹以南天氣仍穩定；至於氣溫依然是白天舒適、夜晨有涼意的型態。

氣象署預估，下一波較明顯的東北季風，預計下週末期間逐漸影響台灣，以目前資料預估，13日（週六）白天感覺可能還不明顯，不過晚間冷空氣逐漸南下，14日（週日）各地將有感降溫，「預計這波東北季風有機會帶來比較明顯的涼冷空氣，但是否會達冷氣團等級仍待觀察。」

氣象署表示，最近的天氣北台灣一週體驗春夏秋冬，而南台灣一日體驗春夏秋冬。（圖／中央氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

婆婆執意住下「幫做月子」遭拒！她請尪回絕被怪「趕婆婆」掀論戰

男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」